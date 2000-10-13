Ein Fall für Zwei
Folge 15: Schneetreiben
Auch wenn er als jüngster Spross einer Fabrikantenfamilie nur ein Haus geerbt hat und mit den elterlichen Trähler-Werken offenbar nichts mehr zu tun hat, wird Kommissar Trähler von seinen Kollegen im Rauschgiftdezernat als Fremdkörper empfunden. Man sagt, er sei ein Paragraphenreiter, der einen Kollegen schon wegen der Annahme "einer kostenlosen Bratwurst verpfeife". Es riecht nach einer Falle, als - aufgrund eines Tipps aus der Szene - ausgerechnet in seiner Garage ein Kilo Kokain entdeckt wird. Aus Angst vor einem parteiischen Verlauf der polizeiinternen Ermittlungen wendet sich Thorsten Trähler an seinen bisherigen Intimfeind Dr. Voss, um sich von ihm und Matula anwaltlich und ermittlungstechnisch vertreten zu lassen.
