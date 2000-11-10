Ein Fall für Zwei
Folge 16: Blutiges Pfand
Christian Strobel erscheint aufgelöst in der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Voss und bittet, seinem wegen Mordverdacht festgenommenen Bruder Michael zu helfen. Der sensible Betreiber eines traditionsreichen kleinen Fotoladens soll den hart gesottenen Pfandleiher Erich Rauch mit dessen eigener Waffe erschossen haben. Rauchs Sekretärin Uschi Holm sagt aus, dass Strobel wenige Stunden vor der Tat heftigen Streit wegen eines Landschaftsgemäldes von Thoma hatte. Rauch hatte es mit 40000 Mark beliehen und wollte es wegen Fristablauf jetzt zum Verkauf stellen, obwohl Strobel nur um eine weitere Woche Aufschub bat. Da Strobels Bruder Christian für Kommissar Heitzer kein überzeugender Entlastungszeuge ist, soll Matula über seine speziellen Kontakte das seit dem Mord verschwundene Gemälde suchen, das einen Marktwert von 70000 Mark besitzt. Außerdem soll er feststellen, wer außer Strobel am Mordtag bei Rauch war. Dabei stößt Matula auf einen Benno Link, der mit Hilfe des Pfandleihers "heiße Ware" aus der Elektronikbranche zu "weißem Geld" gemacht hat.
