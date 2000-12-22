Ein Fall für Zwei
Folge 18: Morgen bist du tot
Dr. Johannes Voss hat als vielbeschäftigter junger Rechtsanwalt in den letzten drei Jahren keinen Urlaub mehr gemacht und ist wild entschlossen, sich endlich einen Traum zu verwirklichen: zwei Wochen auf Mauritius. Noch am Abend, gleich nach der letzten Gerichtsverhandlung gegen den Schwerkriminellen Jochen Brenner, wird er ins Flugzeug steigen. Diesmal steht Voss jedoch nicht auf der Seite des Täters, sondern auf der des Opfers. Er vertritt die Interessen von Christian Waller, dem Vater der 19-jährigen Verena, die von Brenner bei seinem letzten Banküberfall erschossen worden war. Vertreter der Anklage ist ein früherer Studienfreund von Dr. Voss, nämlich der mit allen juristischen und prozessualen Wassern gewaschene Staatsanwalt Dr. Markus Lessing. Der konnte sich bei seiner Fahndung nach Brenner glücklicherweise auf die Hilfe von Josef Matula stützen, der im Auftrag des erfolgreichen Unternehmensberaters Waller den Mörder Verenas ausfindig gemacht hatte. Brenner kam aus kleinsten Verhältnissen und hat sich - nach einer typischen Heim- und Knastkarriere - zu einem gnadenlosen Killer entwickelt. Matula konnte ihn nur dadurch ans Messer liefern, dass er sich Brenners Vertrauen erschlich und der Polizei den entscheidenden Tipp gab. Nach der Urteilsverkündung "Lebenslänglich" beobachtet Dr. Lessing, wie Brenner durch eine unmissverständliche Geste Matulas Tod ankündigt. Dieser rückt in greifbare Nähe als es Brenner gelingt, in den Besitz der von seinem Komplizen Wolfgang Gräbner eingeschmuggelten Waffe zu gelangen, und sich den Weg aus dem Gerichtsgebäude freizuschießen. Niemand mehr kann Brenner von seiner Rache an Matula abhalten, denn er hat nichts mehr zu verlieren .
