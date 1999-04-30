Ein Fall für Zwei
Folge 3: Blutige Noten
Der Zeitschriftenhändler Horst Kreimann hat schon mehrfach die Polizei bemüht, um den vor seinem Geschäft in der Frankfurter Fußgängerzone aufspielenden jugendlichen Musikgruppen das Handwerk zu legen. Im Unterschied zu seiner Frau Hilde und seiner Tochter Julia ärgert er sich über die ständige Geräuschkulisse, mehr noch über die Tatsache, daß er Kunden verliert, die von den Schaulustigen am Betreten seines Ladens gehindert werden. Als sogar das Fernsehen anrückt, um sich des Reizthemas anzunehmen, sucht Kreimann erstmals anwaltlichen Rat bei seinem Stammkunden Rechtsanwalt Dr. Voss. Vor laufender Kamera darf Kreimann seinen Standpunkt vertreten, wird jedoch von dem nicht nur bei jungen Mädchen besonders erfolgreichen Musiker Micky dabei so lächerlich gemacht, daß er vor aller Welt sein Gesicht verliert. Wenig später gegen Mitternacht wird der außerhalb von Frankfurt stehende Wohnwagen von Micky in Brand gesteckt, in der Ruine findet man die Leiche des zuvor von Messerstichen getöteten Micky. Aufgrund der Tatumstände und der erwähnten öffentlichen Blamage, wird Kreimann unter Mordverdacht in Untersuchungshaft genommen. Dr. Voss ist bereit zu helfen, hält aber die Mitarbeit von Detektiv Matula für erforderlich. Bei ihren Bemühungen, entlastende Tatsachen herauszufinden, steigen sie immer mehr ein in die Abgründe der Musikszene, in der Alt-Rocker Chuck Schenker und sein Ex-Groupie Angie eine Schlüsselrolle spielen. Allerdings muß Dr. Voss auch feststellen, daß zwischen der Tochter seines Mandanten und Micky ein heftiges Liebesverhältnis bestand.
