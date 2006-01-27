Der Tod und das MädchenJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 12: Der Tod und das Mädchen
In den frühen Morgenstunden wird der Chefdirigent der Frankfurter Philharmoniker, Benjamin Spangenburg, in seiner Villa erschlagen aufgefunden. Aufgrund der Aussage des Musikkritikers Berthold, der in der Nachbarschaft des Opfers lebt, gerät der Cellist Christoph Reinecke unter Verdacht. Berthold will einen heftigen Streit kurz vor der Tatzeit zwischen Reinecke und Spangenburg in dessen Bibliothek beobachtet haben. Angela Reinecke wendet sich nach der Festnahme ihres Mannes Hilfe suchend an dessen Freund Dr. Lessing. Christoph ist verzweifelt. Seit er vor zwei Jahren freiwillig Spangenburgs Orchester verlassen hat, um sein eigenes Streichquartett zu gründen, arbeitet er wie besessen für den Durchbruch. Und nun wenige Tage vor dem wichtigsten Konzert seiner Karriere, wo der Erfolg endlich zum Greifen nahe ist, widerfährt ihm das. Reinecke wittert eine Intrige. Lessing bittet Matula um Hilfe. Wer sonst im Orchester oder in Spangenburgs Umfeld hatte ein Motiv für den Mord?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick