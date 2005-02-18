Ein Fall für Zwei
Folge 2: Juwelen
Kurz vor Ladenschluss ist Privatdetektiv Matula in einer besonderen Mission unterwegs: Er begleitet seinen Auftraggeber Ralf Stecher. Der Schmuckgroßhändler möchte dem Juwelier Axel Murnauer seine Kollektion im Wert von über einer Million Euro präsentieren. Plötzlich stürmt ein maskierter Mann das Geschäft. Mit Waffengewalt zwingt er alle zu Boden und entwendet Matulas Pistole. In einem Moment der Irritation glaubt der Täter fälschlicherweise, Murnauer wolle Alarm auslösen. Matula kann zunächst einen Schuss auf den Juwelier verhindern. Aber der zweite Schuss trifft Murnauer. In Panik nimmt der Täter dessen Frau als Geisel und flieht mit der Beute. Matula nimmt die Verfolgung auf. In einem einsamen Innenhof kommt es zum Kampf, wobei sich ein Schuss löst. Matula, der die Geiselnahme beenden wollte, fällt aus allen Wolken, als ihm Kommissar Seippel unterstellt, er habe seinen Komplizen getötet. Dr. Lessing beruhigt seinen Freund. Der Fall ist juristisch unstrittig, da es nachweislich Selbsttötung war. Doch Matula glaubt, dass die Kripo in einem Punkt Recht hat: es ist kein Zufall, dass der Überfall zu diesem Zeitpunkt stattfand. Aber wer ist der heimliche Mittäter?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick