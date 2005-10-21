Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 16Folge 4vom 21.10.2005
58 Min.Folge vom 21.10.2005Ab 12

Als Dr. Lessing in seinem Lieblingsrestaurant eintrifft und sich auf einen gemütlichen Abend freut, ahnt er nicht, dass dieser Besuch für die Aufklärung eines Mordes entscheidend sein wird. Nur wenige Stunden später wird der Restaurantbesitzer Hartmut Köster wegen Mordverdachts festgenommen. Sandra Köster bittet Dr. Lessing am nächsten Morgen, ihren Mann zu verteidigen. Die attraktive Boljana, die als Servicekraft im "Schwan" arbeitet, wurde nachts in ihrer Wohnung erdrosselt. Kurz nach der Tat wurde Köster in der Nähe des Tatorts angefahren. Er besaß einen Schlüssel zu Boljanas Wohnung und wenige Stunden vor dem Mord fand ein Streit vor Zeugen in der Restaurantküche statt. Köster drohte Boljana, er werde sich nicht erpressen lassen, sie würde sehen, was passiert. Für Kommissar Märker ist der Fall klar. Dr. Lessing bittet Privatdetektiv Matula um Unterstützung. Angeblich fühlte sich Boljana von ihrem Ex-Freund Tom bedroht. Hat der Kleinkriminelle, der eine Trinkhalle betreibt, mit dem Mord zu tun? Während Lessing auf entlastende Hinweise hofft, muss er feststellen, dass sein Mandant durchaus ein Motiv hatte. Boljana hatte ihren Liebhaber mit einer Schwangerschaft unter Druck gesetzt. Köster sollte endlich sein Versprechen einlösen und die Scheidung einreichen. Doch Köster hat sich vor Jahren sterilisieren lassen. War die Schwangerschaft erlogen? Oder ist Köster durchgedreht und hat aus Eifersucht gemordet?

