Ein Fall für Zwei

Die Macht der Liebe

KultKrimiStaffel 16Folge 5vom 28.10.2005
Die Macht der Liebe

Folge 5: Die Macht der Liebe

58 Min.Folge vom 28.10.2005Ab 12

Fabio Baldini nutzt den Arbeitseinsatz in einer Gärtnerei, um aus der Haft zu fliehen. Als er bei seiner Frau und Sohn Nino unangemeldet auftaucht, macht er eine deprimierende Entdeckung. Jenny hat einen neuen Freund und will mit ihm ein neues Leben beginnen. Enttäuscht zieht Fabio von dannen. Nur wenige Stunden später wird er bei seiner Schwester Francesca festgenommen und steht nun auch unter Mordverdacht. Denn Richter Fehrenbach, der Fabio zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt hatte, wurde erschlagen. Hat Fabio die kurze Zeit in Freiheit für seine Rache genutzt? Er hat kein Alibi, aber ein starkes Motiv. Aus seiner Sicht ist der Richter wegen der zu harten Strafe für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich. Francesca bittet Dr. Lessing, ihren impulsiven Bruder zu verteidigen. Doch schon bald stellt der Anwalt fest, dass sein Mandant es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Im Gegensatz zu seiner Aussage war Fabio im Haus des Richters und es kam zu einem Streit. Da es keine Einbruchspuren gibt, glaubt die Kripo, Fehrenbach habe seinen Mörder gekannt. Lessing bittet Detektiv Matula um Unterstützung. Es gibt keine Hinweise auf Konflikte oder gar Feindschaften in Fehrenbachs beruflichem Umfeld. Wer außer Fabio hatte ein Tatmotiv?

