Ein Fall für Zwei
Folge 11: Frankfurt Superstar
Die Radiosendung "Frankfurt Superstar", eine Castingshow für Sänger im lokalen Frankfurter Radiosender Frank-F.M., entwickelt sich zu einem Renner unter den Frankfurter Hörern. Dann wird eine der Kandidatinnen, die talentierte 17-jährige Janina Feld kurz nach einer Sendung brutal erschlagen. Janinas größte Konkurrentin, die hübsche Lilly Kleinert, hatte dem Mordopfer noch kurz zuvor ziemlich eindeutig gedroht; und das bei laufender Sendung. Die Täterin scheint damit festzustehen. Dr. Lessing bekommt seine Mandantin schnell aus der U-Haft, zu dünn ist die Indizienlage. Doch dann finden sich Spuren des Opfers an Lillys Kleidung, woraufhin sie erneut verhaftet wird. Matula setzt sich auf die Spur der jungen Sängerin. Was wollte sie mit dem Handy des Opfers? Er findet in dem Mobiltelefon die Nummer eines Boulevardmagazins. Was hatte Janina der Presse so Dringendes mitzuteilen, und wer wollte das um den Preis ihres Lebens verhindern? Matula schleicht sich bei Frank-F.M. ein. Hier hat jeder etwas zu verbergen, jeder spielt ein doppeltes Spiel.
