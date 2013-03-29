Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Letzte Worte

KultKrimiStaffel 20Folge 16vom 29.03.2013
Letzte Worte

Ein Fall für Zwei

Folge 16: Letzte Worte

59 Min.Folge vom 29.03.2013Ab 12

Lessing ist zwei Tage wie vom Erdboden verschluckt. Als Matula ihn endlich aufstöbert, ist der Anwalt voller Blut und in einem desolaten Zustand. Lessing hat keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist, aber die dumpfe Befürchtung, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Die Besorgnis wird zur Gewissheit, als sie die Leiche eines Richters finden. Lessing saß neben dem Getöteten und hatte dessen Blut an seiner Kleidung. Ist er der Täter? Lessing ist sich nicht sicher. Schließlich kann jeder Mensch ein Mörder sein. Ahnungen und diffuse Schuldgefühle lassen ihn von nun an nicht mehr los. Lessing will sich stellen, und auch Matulas Einwände helfen nicht. Er geht zur Staatsanwaltschaft und wandert in U-Haft. Von nun an herrscht eine verkehrte Welt: Lessing sitzt im Gefängnis, und Matula muss seinen Freund von dessen Unschuld überzeugen. Ganz wasserdicht sind die Indizien gegen Lessing nicht, und so muss die Staatsanwältin dabei zusehen, wie er frei kommt. Die beiden Freunde beginnen jeden Stein umzudrehen. Wer kann ein Interesse daran haben, Lessing einen Mord unterzuschieben?

