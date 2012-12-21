Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Mord im Taunus

KultKrimiStaffel 20Folge 9vom 21.12.2012
Mord im Taunus

Ein Fall für Zwei

Folge 9: Mord im Taunus

59 Min.Folge vom 21.12.2012Ab 12

Sein alter Schulfreund Hans Luginger bittet Matula, seinen Mitarbeiter Thomas Marin zu überprüfen. In seinem Laden im historischen Hessendorf-Museum verschwindet immer wieder Geld aus der Kasse. Als Marin tot aufgefunden wird, steht Luginger plötzlich unter Mordverdacht. Nur gut, dass Matula einen ausgezeichneten Strafverteidiger kennt. Lugingers Gewehr ist die Tatwaffe, und er flieht vor der Polizei. Zu seiner Entlastung gibt er an, er habe sein Gewehr seinem Bekannten Ansgar Brunnenmeier geliehen. Lessing kennt Brunnenmeier bereits als Gutachter aus dem Gericht. Brunnenmeier jedoch behauptet, das Gewehr sei sicher verschlossen gewesen im Waffenschrank des Jagdvereins. Matula entschließt sich, im ländlichen Umfeld nachzuforschen, und stößt auf verschiedene Geheimnisse in der dörflichen Gemeinschaft. Findet er hier auch das Motiv für den Mord?

