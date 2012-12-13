Ein Fall für Zwei
Folge 8: Mord im Callcenter
Schreck für Strafverteidiger Dr. Markus Lessing: Nach einem Fahrradunfall im Frankfurter Stadtverkehr liegt er im Krankenhaus. Matula und Kristin machen sich große Sorgen um ihn. Da passt es gut, dass sein Neffe Felix, der gerade sein Staatsexamen abgelegt hat, bei ihm ein Praktikum beginnen will. Er soll einspringen und den Callcenter-Inhaber Sven Kaiser verteidigen. Der junge Anwalt steht vor einer großen Aufgabe - selbstverständlich bekommt er dabei jegliche Unterstützung von Matula, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Sven Kaiser wird beschuldigt, seine Mitarbeiterin Carmen Krämer ermordet zu haben. Seine Teamleiterin Andrea Spitzer und der IT-Betreuer Klaus Babel belasten ihn mit ihren Aussagen schwer. Außerdem wurde er dabei gesehen, wie er Carmens Leiche in sein Auto gebracht hat. Auch seinem jungen Anwalt Felix sagt er nicht die Wahrheit: Er ist nicht der erfolgreiche Unternehmer, sondern steht vor dem Ruin. Matula muss in das Callcenter, um mehr über die Firma und die Mitarbeiter herauszufinden. Bald stößt er auf ein Netz von Intrigen und Ungereimtheiten. Jeder verfolgt hier seine eigenen Interessen und arbeitet gegen alle anderen. Stand Carmen Krämer dabei jemandem im Weg?
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick