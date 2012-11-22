Ein Fall für Zwei
Folge 5: Tod im Ring
Fünf Jahre saß Dirk Berger wegen Bankraub hinter Gittern. Mit einer Menge Wut im Bauch knöpft er sich nach der Entlassung seinen früheren Freund Kevin Kößner vor, den er für seine Verurteilung verantwortlich macht. Am nächsten Tag wird Kößner erschlagen aufgefunden und Berger als unmittelbar Verdächtiger festgenommen. Lessing übernimmt die Verteidigung. Bergers Wut auf Kößner hatte sich bereits am Rande eines Boxkampfes entladen. Berger hatte herausgefunden, dass Kößner nun auch noch mit Pia Sommer zusammenlebt, die er vor seiner Festnahme als Freundin zu gewinnen suchte. Berger ist überzeugt: Die beiden haben ihn hereingelegt. Matula soll Licht in die Angelegenheit bringen. Sein erster Weg führt ihn ins Wettbüro, das der Getötete zusammen mit seinem Partner Mischa Fahrenholz betrieb. Unschwer kann er herausfinden, dass dort unter der Hand mit Anabolika gehandelt wird. Mit diesem Nebengeschäft haben sich Kößner und Fahrenholz auch Feinde gemacht - vor allem den Boxtrainer Horst Klein, den alle nur "Sitting Bull" nennen.
