Ein Fall für Zwei
Folge 1: Die Akte Kramm
Die Strafsache "Kramm" liegt schon einige Jahre zurück. Die Haftentlassung von Berthold Kramm und Heinz Rose - seinem damaligen Komplizen beim Sparkassen-Einbruch - bekommt jedoch für Dr. Franck und Matula lebensbedrohende Aktualität. Auf der Suche nach Kramms Freundin Yvonne Schulz und der möglicherweise von ihr beiseite gebrachten Beute klingelt Heinz Rose nach Büroschluss bei Dr. Franck und verschafft sich gewaltsam Zutritt zu seiner Kanzlei. Als Nachfolger von Dr. Renz, dem seinerzeitigen Anwalt Kramms, müsste Franck die Akte "Kramm" aufbewahren, aus der Yvonnes neue Adresse hervorgehen dürfte. Aufgrund einer Attacke Roses gegen seine Mandantin Christa Geerdes - die das frühere Haus von "Berti" und Yvonne bewohnt - war Dr. Franck soeben dabei, die Akte zu studieren. In die Mündung einer Pistole blickend, versucht er, Zeit zu gewinnen und lockt Rose aus dem Büro. Der zum Schutz von Christa Geerdes verabredungsgemäß zur Kanzlei gekommene Matula bleibt wegen der Intervention von Rose vor verschlossener Tür. Das Bellen von Francks Hund Umba lässt ihn jedoch richtig "schalten". Er folgt dem Wagen von Dr. Franck, der offensichtlich von seinem Beifahrer mit der Waffe genötigt wird. Matulas Geistesgegenwart kann dennoch nicht verhindern, dass er und Dr. Franck in eine tödliche Auseinandersetzung zwischen Kramm und Rose verstrickt werden.
