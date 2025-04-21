Ein Fall für Zwei
Folge 9: Tod im Schlafsack
Der Stadtstreicher Olaf Schlüter wird erschlagen in dem Rohbau aufgefunden, in dem er und seine Saufkumpanen übernachteten. Kurt Glanz, der ehemalige Chef von Schlüter, wird von der Polizei unter Mordverdacht in seiner Wohnung festgenommen. Seine Frau Hedda wendet sich an Dr. Franck. Die belastenden Zeugenaussagen der "Pennbrüder" enthalten Widersprüche. Matula muss kurz nach seiner gänzlichen Entwöhnung vom Alkohol auf Wunsch von Dr. Franck ins "Milieu" eintauchen und die Klamotten eines Penners anlegen. Dr. Franck sieht sich das bürgerliche Umfeld von Olaf und Kurt an. Kaum haben sie Kurt aus der Untersuchungshaft gepaukt, geschieht ein weiterer Mord.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick