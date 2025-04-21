Ein Fall für Zwei
Folge 5: Zyankali
Dr. Franck erhält einen Hilferuf von Tamara Rakowska, der polnischen Geliebten seines Freundes Horst Zoller. Er begibt sich umgehend in Zollers Villa, um das Unglaubliche zu sehen. Sein Freund liegt tot in seinem Arbeitszimmer, neben ihm ein Abschiedsbrief. Die Begründung für seinen offensichtlichen Selbstmord - "berufliches Versagen" - kann Franck nicht recht glauben. Zollers Romane waren Bestseller. Dem bald eintreffenden Kommissar Kandler gegenüber behauptet die attraktive Tamara, am Abend allein im Kino gewesen zu sein. Das graphologische Gutachten bestätigt die Authentizität des Abschiedsbriefes, und die Autopsie ergibt eindeutig die Todesursache: Zyankali. Zollers etwas herbe Schwester Dora reist an, um Beisetzung und Nachlass zu regeln, nicht zuletzt, um Tamara aus ihrem "gemachten Nest" zu vertreiben. Voller Hoffnung, ihren Beruf als Krankenschwester endlich aufgeben und dann heiraten zu können, muss sie bei der Testamentseröffnung jedoch einen schweren Schlag hinnehmen. Die von ihr gehasste "Hure" Tamara ist als Alleinerbin des mehrere Millionen schweren Vermögens eingesetzt worden. Dora versucht, Dr. Franck zur Anfechtung des Testaments als ihren Anwalt zu bestellen. Da Franck bereits für Frau Rakowska arbeitet und Matula im richtigen Augenblick in Dr. Francks Kanzlei auftaucht, erhält er den Auftrag, Tamaras Privatleben auszuforschen. Dabei stößt er auf Jerzy Polinsky, einen intimen Freund aus ihrer Heimat, und auf bemerkenswerte Details aus Tamaras Vorleben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick