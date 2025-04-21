Ein Fall für Zwei
Folge 10: Die Quittung
Unternehmer Rüdiger Hillmann wendet sich an Detektiv Josef Matula. Er möchte Matula zu seiner Geburtstagsparty engagieren. Und zwar als "Rausschmeißer". Nicht, dass sich die Mafia angesagt hätte, Hillmann fürchtet, dass Sohn Alexander seinen angekündigten Besuch wahrmacht und ihn vor der erlauchten Gästeschar attackiert. Wie erwartet, kommt es bei der Party in der Villa Hillmann zum Eklat. Der als Gast verkleidete Matula muss Alexander bei passender Gelegenheit nach Hause "begleiten". Trotz der blutenden Verletzungen Matulas kommt es dort zu einem sachlichen und in Sympathie mündenden Gespräch zwischen den beiden. Alexander wirft seinem Vater und seiner jungen, hübschen Stiefmutter Doris vor, den Niedergang und Tod seiner leiblichen Mutter auf dem Gewissen zu haben. Alexander nennt es "Mord". Wenige Tage später explodiert eine tödliche Bombe unter dem Hochsitz des Freizeitjägers Hillmann.
