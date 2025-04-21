Ein Fall für Zwei
Folge 3: Alte Liebe
Eine junge Frau fährt spät abends mit zerschossenem Seitenfenster und blutigen Gesichtsverletzungen durch Frankfurt. In Panik parkt sie ihren Wagen und klingelt bei Dr. Franck. Nur mit Verzögerung erkennt er in der nächtlichen Besucherin Alma Becker, eine "alte Liebe". Alma wird bedroht von Terry Fuchs, so berichtet sie Franck, dem in krumme Geschäfte verwickelten Eigentümer eines Hotels mit Saunabetrieb und nobler "Damenbedienung". Sie sei durch Zufall Zeuge geworden, wie er seinen Freund und ihren Chef Matthias Zenk ermordet und beraubt habe. Sie habe gesehen, wie er - neben dem tot am Boden liegenden Zenk - dessen mit reichlich Bargeld und wertvollen Briefmarken gefüllten Firmensafe ausgeräumt habe. Die Schüsse auf ihren Wagen seien eine Morddrohung, mit der sie zum Schweigen gebracht werden soll. Dr. Franck nimmt diese Warnung ernst.
