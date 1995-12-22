Ein Fall für Zwei
Folge 13: Tödlicher Kaufrausch
Jan Lippens hat als Teilhaber einer Privatbank nicht nur beruflich "ein großes Rad gedreht". Auch privat lebt er auf großem Fuß. Vor allem seine Frau Tatjana schöpft aus den Vollen. Sie schmückt Jan durch ungewöhnliche Schönheit und Schick, zumindest in der knappen Zeit, die ihm für sie bleibt. Immer wenn sie sich vernachlässigt fühlt oder die goldenen Fesseln zu eng werden, gibt sie Geld aus. Jan lässt die Konten und Karten sperren. Tatjanas Neigung, in den teuersten Geschäften überflüssige Dinge einzukaufen, entwickelt sich jedoch bald zur Sucht, so dass Jan anfängt, seine Angebetete zu prügeln, um nicht in den Ruin gezogen zu werden. Dr. Strehler nimmt sich intensiv der seelischen Seite des Problems an. Er hatte auch schon Tatjanas Schwester Sophie von Wessel psychotherapiert, nachdem ihre Verlobung mit Jan geplatzt war. Doch es kommt zum Eklat. Tatjana hat "den Nolde", das letzte Bild von Wert im Hause Lippens, fälschen lassen und das Original offensichtlich verhökert, um bei der exklusiven Firma Lambert weiter sündhaft teure Dessous kaufen zu können. Noch am selben Abend wird Tatjana auf dem Weg zu ihrer Schwester mit ihrem Halstuch erdrosselt. Da Tatjanas Schmuck nicht geraubt wurde, sucht Kommissar Bigeler den Täter in "feinen Kreisen". Sein Verdacht richtet sich vor allem gegen den Ehemann. Jan wird wie ein gemeiner Krimineller von der Polizei festgehalten und wendet sich an Dr. Franck. Matula hat erneut Gelegenheit, festzustellen, dass es in allen Bereichen der Gesellschaft feine und unfeine Leute gibt, zum Beispiel Michael Baumann, den Abteilungsleiter bei der Firma Lambert.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick