Ein Fall für Zwei
Folge 3: Heißes Geld
Trotz seiner einschlägigen Kenntnisse hat sich der ehemalige Nachtclubkönig Harry Ziegler von einem Gauner registrierte Scheine aus einer Erpressung andrehen lassen. 500 000 zum Preis von 250 000 Mark. Erst nach der Übergabe stellte Ziegler fest, dass ihm gut gemachtes Falschgeld angedreht worden war. Er wendet sich an Rechtsanwalt Dr. Franck, den er bei der Scheidung von seiner dritten Frau fürchten gelernt hat. Als Ziegler in Begleitung von Dr. Franck zum Oberstaatsanwalt geht und sich selbst anzeigt, um der Bestrafung für ein schlimmeres Vergehen zuvorzukommen, wird er überraschend unter Mordverdacht festgenommen. Heinz König, der Lieferant der Blüten aus Italien, ist erschossen in seinem Wagen aufgefunden worden. Um seinem Mandanten aus der Klemme helfen zu können, braucht Dr. Franck die Dienste Matulas. Dieser wendet sich zunächst an die Ex-Frau von Ziegler, die bei der Scheidung mit mehreren Diskotheken abgefunden wurde. Dabei lernt er auch Petras neuen Lebensgefährten und Geschäftspartner kennen, den durch Zuhälterei zu Reichtum gekommenen Manfred Kratzer.
