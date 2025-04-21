Ein Fall für Zwei
Folge 2: Die letzte Präsentation
Paul Gartz, der bisher immer erfolgreiche Texter der Werbeagentur SBSA, steckt mit 43 Jahren in einer persönlichen und beruflichen Krise. Sein neuer Creativdirector, die ehrgeizige Yuppiefrau Bettina Ratschke, lehnt Gartz wegen seiner Abhängigkeit von den Modedrogen Kokain und Alkohol ab. Aber auch, weil er der Einzige ist, der ausspricht, was alle in der Firma denken, nämlich dass die Ratschke nur Karriere gemacht hat, weil sie mit ihrem Chef Dr. Sontheim ins Bett geht. Nachdem die Präsentation ihres Vorschlags zu einer Werbekampagne für ein neues Medikament jämmerlich fehlschlägt und ein wichtiger Kunde verlorengeht, gelingt es der Ratschke, die Schuld auf Gartz abzuwälzen, obwohl dieser erstmals nicht als Texter mitgewirkt hatte. Wegen seiner fristlosen Kündigung wendet sich Gartz an Rechtsanwalt Dr. Franck. Doch der sieht wenig Chancen, mehr als eine Abfindung zu erstreiten. Wenige Tage später wird Gartz, der sich als tragende Säule der Agentur von Dr. Sontheim sieht, wegen Mordes an Bettina Ratschke verhaftet. Die Umstände der Tat sind scheinbar wieder so arrangiert worden, dass er für jemand anderen den Kopf hinhalten muss. Dr. Franck und Matula müssen sich tief in das smarte Milieu der Designerkostüme und Mobiltelefone tragenden Artdirectoren einarbeiten, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.
