Ein Fall für Zwei
Folge 5: Kleiner Bruder
Der junge Russe Wassili Kurassow hat dem Krieg in Afghanistan als Deserteur den Rücken gekehrt und sich über Osteuropa nach Deutschland durchgeschlagen. Dort hat er zwar die Liebe der einige Jahre älteren Vera erobert, aber beruflich hat er es bisher nur zum Türsteher vor einer Diskothek gebracht. Für seinen halbseidenen Chef Wedemann geht er jedoch durchs Feuer. Als der drogenabhängige Millionärssohn Jörg Brohler kürzlich Lokalverbot bekam und aus Rache eine Razzia wegen Rauschgifthandels in Wedemanns Diskothek anzettelte, ließ Wassili seine starken Fäuste sprechen. Als Wassili das Lokalverbot gegen Brohler zwei Wochen später verteidigen muss, kommt es zu einer noch brisanteren Situation: Brohler reizt Wassili bis aufs Blut und wird von ihm zusammengeschlagen. Am nächsten Morgen wird Brohler in der Nähe der Disko tot aufgefunden. Vera ist überzeugt, dass der Mordverdacht gegen Wassili unbegründet ist. Für sie war er der erste Mann, zu dem sie volles Vertrauen hatte. Wegen Wassilis drohender Abschiebung bittet sie Dr. Franck um Hilfe. Er und Matula werden so in die Aufklärung eines Mordes verwickelt, der sie in eine Diskothek führt, in der sich junge Leute mit synthetischen Drogen wie Speed und Ecstasy fit für lange Nächte bei hämmernder Musik machen. Hier warten das leichte Geld und der schnelle Absturz.
