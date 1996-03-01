Ein Fall für Zwei
Folge 15: Todesengel
Mit Herz und Witz hat sich Babsi den Ausweg auf den Strich erspart, indem sie ihren unsicheren Lebensunterhalt als Trickdiebin aufbessert. Eines Tages wendet sie sich an Dr. Franck. Kommissar Berger will ihr angeblich "einen Mord anhängen". Die Indizien sind jedoch mehr als eindeutig. Babsi behauptet zunächst, den unbekannten Mann beim Nachhausekommen tot in ihrem Appartement gefunden zu haben. Doch es spricht einiges gegen diese Aussage. Denn die Würgemale an Babsis Hals, ihre zerrissene Bluse und die Kampfspuren in der Wohnung erzählen eine andere Geschichte. Dr. Franck gegenüber variiert sie ihre Darstellung, ohne dadurch glaubwürdiger zu werden: Sie habe am Flughafen einen Koffer mit Geld an sich gebracht. Der bestohlene "Typ" sei ihrem Taxi gefolgt, habe sie in ihrem Appartement angebrüllt und nach dem Koffer verlangt. Dann sei ein zweiter Mann - "ein Agent oder sowas" - gekommen und habe den anderen erschossen. Da Staatsanwalt Heßler von "Mord in Verbindung mit Beischlafdiebstahl" ausgeht, muss Matula - wenn auch widerstrebend - an die Front. Dabei geraten er und Dr. Franck nicht nur in die schillernde Welt von Babsi, sondern auch in die einer stadtbekannten Persönlichkeit mit Namen Hermann Josef Seliger.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick