Ein Hof zum Verlieben
Folge 23: Konsequenzen
23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6
Nachdem sich Laura mit Maja versöhnt hat, arbeitet die Neuigkeit von Majas Schwangerschaft in ihr. Entschlossen zieht sie Konsequenzen. Susi will Tim mit ihrer Freundin Nadine verkuppeln. Als das schiefgeht, stellt Tim seine Schwester zur Rede. Ludwig und Leonard erkennen, dass Oliver sie beim Zirkeltraining ausgetrickst hat. Das können sie nicht auf sich sitzen lassen.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn