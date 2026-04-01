Ein Hof zum Verlieben
Folge 84: Herzschmerz
23 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Laura und Tim genießen verliebt eine schöne Zeit zusammen. Dabei ahnen sie nicht, dass ihr Glück nur von kurzer Dauer sein wird. Anna spürt, dass Maja eine Gefahr für Ludwig bleibt, solange er in Seelingen ist. Plötzlich kann ihr Ludwigs Abreise nicht schnell genug gehen. Georg wird unterdessen von seinen Gefühlen für Henni übermannt.
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn