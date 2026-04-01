Ein Hof zum Verlieben
Folge 77: Der entkommene Bulle
23 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6
Oliver erzählt Laura, dass er mit Tims Verlobter geschlafen hat. Laura ringt daraufhin mit Schuldgefühlen, weil sie Tims Trauma erneut hervorgerufen hat. Maja und Ludwig kämpfen mit Liebeskummer. Georg bekommt Probleme, weil sein Zulieferer für den Bio-Dünger streikt. Dieser stellt eine ganz besondere Forderung ...
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn