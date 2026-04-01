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Ein Hof zum Verlieben

Der entkommene Bulle

SAT.1Staffel 1Folge 77vom 27.04.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 77: Der entkommene Bulle

23 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6

Oliver erzählt Laura, dass er mit Tims Verlobter geschlafen hat. Laura ringt daraufhin mit Schuldgefühlen, weil sie Tims Trauma erneut hervorgerufen hat. Maja und Ludwig kämpfen mit Liebeskummer. Georg bekommt Probleme, weil sein Zulieferer für den Bio-Dünger streikt. Dieser stellt eine ganz besondere Forderung ...

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