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Ein Hof zum Verlieben

Verzaubert

SAT.1Staffel 1Folge 60vom 14.04.2026
Verzaubert

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 60: Verzaubert

23 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Laura lässt sich darauf ein, mit Oliver den gewonnenen Ackermann-Dornbusch-Fall zu feiern. Kommen sich die beiden dabei wieder näher? Georg bekommt unangekündigten Besuch von einem Bio-Kontrolleur, der den Albershof überprüfen will. Susi hilft Sören, als der seinen Zauber-Auftritt canceln will. Dank Susi überwindet er seine Aufregung - nun brauchen sie nur noch eine neue Location.

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