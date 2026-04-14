Ein Hof zum Verlieben
Folge 60: Verzaubert
23 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Laura lässt sich darauf ein, mit Oliver den gewonnenen Ackermann-Dornbusch-Fall zu feiern. Kommen sich die beiden dabei wieder näher? Georg bekommt unangekündigten Besuch von einem Bio-Kontrolleur, der den Albershof überprüfen will. Susi hilft Sören, als der seinen Zauber-Auftritt canceln will. Dank Susi überwindet er seine Aufregung - nun brauchen sie nur noch eine neue Location.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn