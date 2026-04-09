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Ein Hof zum Verlieben

Halbnackte Tatsachen

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 09.04.2026
Halbnackte Tatsachen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 53: Halbnackte Tatsachen

23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6

Anna will das Date zwischen Tim und Laura nicht ernstnehmen. Da macht Tim ein bewegendes Geständnis. Laura erkennt vorfreudig, dass sie ein richtiges Date mit Tim haben wird. Doch dann steht plötzlich der halbnackte Oliver in ihrer Küche. Es knistert gewaltig. Ludwig gesteht seinem Bruder, dass er aus Maja nicht immer schlau wird. Aber an seinen Gefühlen für sie ändert das nichts.

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