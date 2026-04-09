Ein Hof zum Verlieben
Folge 54: Kopfkino
24 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6
Laura träumt von Oliver und versucht, sich bei einem Arbeitstreffen ganz unbefangen zu geben. Doch gelingt ihr das? Anna muss erkennen, dass Tim ernsthafte Gefühle für Laura hegt und sich Hoffnungen macht. Henni kocht die ganze Nacht Marmelade für den Hofladen. Doch ein unverhofftes Kompliment von Georg sorgt für Chaos.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn