Ein Hof zum Verlieben
Folge 51: Mehr Schein als Sein
23 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 6
Während Laura erkennt, dass auch Oliver sie nicht kaltlässt, wagt Tim einen weiteren Schritt auf sie zu. Ludwig hilft Pia aus einer scheinbaren Notsituation und ahnt nicht, dass sie alles geplant hatte. Susi ist irritiert, als Sören sich nicht fürs Internet filmen lassen will. Dann beobachtet ihn Leonard in einer merkwürdigen Situation.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn