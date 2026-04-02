Ein Hof zum Verlieben
Folge 48: Lügen und Geheimnisse
23 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Anna hat große Angst vor einer weiteren Belastung für ihre Familie und richtet sich aufgebracht gegen Laura. Maja quält ein schlechtes Gewissen, nachdem sie Ludwig so schroff angefahren hat. Sie kommen gegenseitig aufeinander zu und entschuldigen sich. Henni und Georg erfahren, dass Regina ihnen den Auftrag weggeschnappt hat. Während Georg etwas frustriert auf den Rückschlag reagiert, schmiedet Henni neue Pläne.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn