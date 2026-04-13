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Ein Hof zum Verlieben

Rache ist süß

SAT.1Staffel 1Folge 58vom 13.04.2026
Rache ist süß

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 58: Rache ist süß

23 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6

Tims Entschuldigung nach dem abgesagten Date lässt Lauras Herz höher schlagen. Wie wird sie nun auf Olivers erneute Charmeoffensive reagieren? Maja hat sich den Zorn von Pia zugezogen, die nicht verkraften kann, dass sie mittlerweile von Ludwig gemieden wird. Henni trifft zufällig auf den wortbrüchigen Vertriebler, Peter Schneider. Als sie ihm die Meinung geigt, verhöhnt er sie.

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