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Ein Hof zum Verlieben

Zauberhafte Begegnungen

SAT.1Staffel 1Folge 57vom 13.04.2026
Zauberhafte Begegnungen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 57: Zauberhafte Begegnungen

23 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6

Anna ist überrascht, dass Laura ziemlich entspannt reagiert, als Tim ihr Date absagt. Zudem müssen die beiden Frauen auch noch spontan Tims Laden schmeißen. Maja hat sich mit Selina versöhnt und nähert sich Ludwig immer weiter an. Leonard entschuldigt sich bei Sören und versichert, er wollte ihn nicht bloßstellen, sondern nur helfen. Er kommt aber nicht an ihn ran, bis Holtmann die richtigen Worte findet.

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