Zauberhafte BegegnungenJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 57: Zauberhafte Begegnungen
23 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6
Anna ist überrascht, dass Laura ziemlich entspannt reagiert, als Tim ihr Date absagt. Zudem müssen die beiden Frauen auch noch spontan Tims Laden schmeißen. Maja hat sich mit Selina versöhnt und nähert sich Ludwig immer weiter an. Leonard entschuldigt sich bei Sören und versichert, er wollte ihn nicht bloßstellen, sondern nur helfen. Er kommt aber nicht an ihn ran, bis Holtmann die richtigen Worte findet.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn