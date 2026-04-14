Ein Hof zum Verlieben
Folge 59: Charlotte und Julius
23 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Laura kehrt mit Oliver auf eine professionelle Ebene zurück und konzentriert sich darauf, den Fall zu lösen. Maja will herausfinden, ob Ludwig es ernst mit ihr meint. Henni fliegt fast vor Peter Schneider auf. Als ihr auffällt, dass ihr Kettenanhänger fehlt, wird dieser ausgerechnet von Peter gefunden.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn