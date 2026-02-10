Staffel 1Folge 1vom 10.02.2026
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 1: Der Ehrengast
50 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Das Schlosshotel Velden am Wörthersee ist ein nobles, traditionsreiches Haus; etwas zu traditionsreich findet Leonhard Berger, der das Hotel von seinem Onkel geerbt hat und sich mit einer Crew konfrontiert sieht, die am liebsten genauso weiterwurschteln würde wie bisher. Vor allem der geschäftsführende Direktor Rainer Jansen betrachtet den charmanten, unkonventionellen Besitzer mit Misstrauen. Als Berger eine Werbeaktion plant, die dem schwach ausgelasteten Hotel neue Kundschaft bringen soll, versucht Jansen mit allen Mitteln, seinen Chef zu torpedieren. Ausgerechnet dem millionsten „Ehrengast“ widerfahren beständig kleine Katastrophen. Bald muss Berger um den Ruf seines Hotels fürchten.
Ein Schloss am Wörthersee
Genre:Drama, Romanze
