Ein Dinner für zweiJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 2: Ein Dinner für zwei
Das Zimmermädchen Ida (Julia Biedermann) ist verwirrt. Ein Gast des Schlosshotels hat sich als ihr unehelicher Vater zu Erkennen gegeben. Und tatsächlich scheint sie ein innere Verwandtschaft mit dem exzentrischen Versicherungsdirektor Harry Weber (Georg Thomalla) zu verbinden. Um ihre Familienverhältnisse zu klären, verabreden sich die beiden zum Abendessen. Das „Dinner für zwei“ wird zu einer turbulenten Veranstaltung, als drei von Idas Verehrern aufkreuzen: Ihr Verlobter, ein „Ex“ und der Hotelchef Lennie (Roy Black) haben ebenfalls beschlossen, ein paar Beziehungsfragen anzusprechen. Glücklicherweise gelingt es Harry, auch in schwierigen Verhandlungssituationen den Überblick zu wahren.
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