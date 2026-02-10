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Ein Schloss am Wörthersee

FilmgoldStaffel 1Folge 9vom 10.02.2026
Adel verpflichtet zu Nichts

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Ein Schloss am Wörthersee

Folge 9: Adel verpflichtet zu Nichts

50 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Merkwürdige Gäste sind im Schlosshotel abgestiegen. Goderhart und seine Familie pflegen einen mittelalterlichen Lebensstil, der Onkel kleidet sich wie der bayerische König Ludwig. Dabei können sie die Zeche kaum bezahlen. Abhilfe soll da die Hochzeit mit einer reichen Jugendfreundin Goderharts bieten. Doch auf dem Weg zum Altar taucht die Popsängerin Suzie auf. Goderhart ist hingerissen.

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