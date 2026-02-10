Staffel 1Folge 7vom 10.02.2026
Der Speck muss wegJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 7: Der Speck muss weg
51 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Die resolute Stine von Meisenheim hat den überflüssigen Pfunden energischen Kampf angesagt, allerdings nicht ganz freiwillig. Das Kurhotel Karnerhof, unter der Führung von Anja Weber, will mit der prominenten Entertainerin für sein Fitnessangebot werben. Am Ende des asketischen Urlaubs soll dann die Waage Auskunft über den Erfolg geben.
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Ein Schloss am Wörthersee
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Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Mainstream Media