Staffel 1Folge 8vom 10.02.2026
Der PechvogelJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 8: Der Pechvogel
51 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Der Direktor des Spielcasinos Velden hat Sorgen. Eine schwarzhaarige,langbeinige Traumfrau namens Marion wird auf Fahndungsfotos der Polizei gesucht. Und eben eine solche Frau, auch noch mit dem Namen Marion, ist Gast im Schloss Velden. Sie schließt sich Erwin an, einem wahren Pechvogel: er fällt beim Aussteigen aus dem Zug, wird am Bahnhof vergessen. Und als Erwin mit Marion zusammen das Spielcasino besucht und den Einarmigen Banditen bedient, schrillen die Alarmglocken.
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Ein Schloss am Wörthersee
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Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
6
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