sixxStaffel 6Folge 1
39 Min.Ab 12

Sammy Olivetti wird eines nachts in seinem Wohnzimmer ermordet, das komplett mit Folie abgedeckt ist. Sammys Ex-Freundin Sophie meldet ihn als vermisst, zudem ist online ein Sexvideo aufgetaucht, das Sammy einst von ihr gemacht hat. Sherlock und Joan beginnen zu ermitteln. Dann wird dem Detektiv plötzlich eine enorme Geldsumme angeboten, wenn er nicht weiter recherchiert. Wem liegt so viel daran, den Mord zu vertuschen und Sophie bloßzustellen?

