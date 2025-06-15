Die Visionen des Norman P. HorowitzJetzt kostenlos streamen
Elementary
Folge 18: Die Visionen des Norman P. Horowitz
42 Min.Ab 12
David Horowitz übermittelt Sherlock mysteriöse Nachrichten: So soll sein verstorbener Bruder Norman Horowitz, ein Anhänger der Simulationshypothese, Todesanzeigen für noch lebende Personen geschrieben haben, von denen sich drei bereits bewahrheiteten. Auch Sherlock steht in der Todesliste und soll in drei Tagen sterben ...
