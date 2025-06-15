Elementary
Folge 3: Am Abzug
42 Min.Ab 12
Zusammen mit anderen Enthusiasten hat George Nix eine Schlacht des Amerikanischen Bürgerkrieges nachgestellt. Es sollte seine letzte sein - er wurde mit scharfer Munition erschossen. Offenbar hatte Nix einige Feinde, nicht zuletzt, weil er die Franchise-Nehmer seiner Fitness-Studios übervorteilte. Watson findet allerdings heraus, dass das wohl nicht das Mordmotiv war. Vielmehr scheint es um historische Dokumente mit einem interessanten Inhalt zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
