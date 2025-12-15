Elementary
Folge 12: Goldenes Handwerk
42 Min.Ab 12
Ein Bekannter von Joans Schwester bittet um Hilfe: Seine Internet-Freundin Maria wurde offenbar gekidnappt, sie hat sich bereits mehrere Tage nicht gemeldet. In Marias Apartment finden Joan und Sherlock allerhand seltsame Hinweise, die einigen Aufschluss darüber geben, wie Maria ihren Lebensunterhalt verdient - sie lässt sich von Online-Verehrern mit Gutscheinen überhäufen, ein sexueller Fetisch. Offenbar hatte nun eine ihrer Cash Cows die Nase voll ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren