Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 4Folge 11
Emily beim Zauberer von Oz

Emily beim Zauberer von OzJetzt kostenlos streamen

Emily Erdbeer

Folge 11: Emily beim Zauberer von Oz

22 Min.

Bei der Erdbeerernte werden Plätzchen und Emily von einem Wirbelsturm überrascht. Sie können sich zwar noch in ihr Erdbeerhaus retten, aber der starke Sturm trägt das Haus mit sich fort.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Emily Erdbeer
WildBrain

Emily Erdbeer

Alle 4 Staffeln und Folgen