Staffel 4Folge 8
Emily Erdbeer
Folge 8: Bürgermeisterin Pfefferminz Diva
22 Min.
Es gibt so viele spannende und interessante Berufe. Deshalb beschließen Emily und ihre Freunde, einmal so zu tun, als seien sie schon erwachsen.
Emily Erdbeer
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX