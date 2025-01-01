Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 4Folge 16
Licht an... Kamera ab!

Licht an... Kamera ab!Jetzt kostenlos streamen

Emily Erdbeer

Folge 16: Licht an... Kamera ab!

22 Min.

Emily und ihre Freundinnen wollen das alte Kino retten. Es ist geschlossen und soll verkauft werden. Pasteten Ede hat auch Interesse an dem Kino, denn er möchte dort einen Pastetenverkauf eröffnen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Emily Erdbeer
WildBrain

Emily Erdbeer

Alle 4 Staffeln und Folgen