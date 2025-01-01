Staffel 4Folge 16
Emily Erdbeer
Folge 16: Licht an... Kamera ab!
22 Min.
Emily und ihre Freundinnen wollen das alte Kino retten. Es ist geschlossen und soll verkauft werden. Pasteten Ede hat auch Interesse an dem Kino, denn er möchte dort einen Pastetenverkauf eröffnen.
