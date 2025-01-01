Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 4Folge 3
Talent ist nicht alles

Talent ist nicht allesJetzt kostenlos streamen

Emily Erdbeer

Folge 3: Talent ist nicht alles

22 Min.

Emily und ihre Freundinnen beschließen, bei einer Talentshow mitzumachen. Sie wollen als Band auftreten und geben sich den Namen "Erdbeer Jam". Unglücklicherweise sind alle Mädchen so sehr mit sich, ihrem Instrument und ihrer Stellung in der Band beschäftigt, dass sie ganz vergessen, dass Musik ja nur entsteht, wenn verschiedene Töne einen schönen Klang und eine Melodie ergeben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Emily Erdbeer
WildBrain

Emily Erdbeer

Alle 4 Staffeln und Folgen