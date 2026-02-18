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Evil - Gesichter des Bösen

Mein Sohn verdient den Tod

TLCFolge vom 18.02.2026
Mein Sohn verdient den Tod

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 18.02.2026: Mein Sohn verdient den Tod

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Jason hofft jeden Tag, dass sein Sohn im Gefängnis stirbt - notfalls durch die Hand eines anderen Insassen. Denn obwohl Dylan seit seiner Tat 2016 eine lebenslange Haftstrafe absitzt, findet Jason keinen Frieden und will, dass das Monster in seiner Familie endgültig verschwindet.

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