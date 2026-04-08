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Evil - Gesichter des Bösen

TLCFolge vom 08.04.2026
Meister der Manipulation

Meister der ManipulationJetzt kostenlos streamen

Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 08.04.2026: Meister der Manipulation

45 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Immer, wenn Chari sich wegen ihres Mannes an die Polizei wendet, wird sie abgewiesen. Die Ermittler schenken den Worten Edwars mehr Glauben als ihr. Als sie ihn verlässt, weiß er sich perfide an ihren Liebsten zu rächen. Und sie beginnt zu ahnen, was sie in ihm ausgelöst hat.

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