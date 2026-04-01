Folge vom 01.04.2026
Vom amerikanischen Traum zur HorrorstoryJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 01.04.2026: Vom amerikanischen Traum zur Horrorstory
45 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Als der Vater der siebenjährigen Deborah Brashers sich in einem Hotelzimmer umbringt, ist sie fassungslos. 20 Jahre lang versucht Deborah seinen Selbstmord zu verstehen - ohne Erfolg. Denn weder sie noch die Polizei ahnen etwas von Roberts Doppelleben als Serienmörder.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.